الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن العاصمة الإدارية تجربة رائدة في مصر أن يكون فيها حكومة تعمل بالرقمنة، مشيرًا إلى أنه حوالي من 50 ألفًا لـ60 ألف موظف ينتقلون للعاصمة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "العاملون في جميع الدواوين سينتقلون، بينما أي جهة تعمل مع المواطنين مباشرة لن تنتقل للعاصمة الإدارية".