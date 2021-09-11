السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العربي للتطوع» يثمن إعلان الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني

حسن بو هزاع
حسن بو هزاع

ثمَّن حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 2022 هو عام المجتمع المدني، مؤكدًا أن هذه الدعوة تنبع من إيمانه بدور المجتمع المدني في مصر خاصة وفي دول العالم العربي كافة، بما يسهم في دفع حركة المجتمع نحو النمو والازدهار.

وقال بوهزاع، في تصريحٍ له مساء اليوم السبت، إن هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي،  خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية، يجب تكون محل اهتمام منظمات المجتمع المدني في جميع الأقطار العربية.

كما أشار إلى أن مؤشرات التنمية في العالم تؤكد وجوب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للحكومات العربية في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها العالم العربي، من خلال العمل سويًا جنبًا إلى جنب في إيجاد الحلول الناجحة التي تسهم في إزالة التحديات وحل المشكلات لضمان عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بحيث تعود بالنفع على الاقتصادات العربية والشعوب العربية كافة.

وطالب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، بضرورة تبني المنهجيات والأساليب المبتكرة التي تركز على دعم مشاركة الشباب وتعبر عن قدراته المعرفية والثقافية والفنية والأدبية بما يسمح له بطرح وبلورة آليات مبدعة وواقعية لتأصيل وتوطين الواقع الاقتصادي العربي، وكذلك السعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الآداة الفاعلة له لتحقيق وتوطين مشروعات تكاملية عربية تستطيع أن تدفع بالاقتصاديات العربية ممايدعم الوجود الشبابي المؤهل للعمل.

واستطرد بوهزاع، قائلًا: "نحن نتفق مع ما أكده الرئيس السيسي، من أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان ونشرها ومكافحة التطرف في المجتمع العربي".

رئيس الإتحاد العربي للتطوع حسن بو هزاع الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدنى الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

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