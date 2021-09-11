السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بينيلوبي كروز أفضل ممثلة في ختام مهرجان فينسيا الـ78

الفنانة بينيلوبي
الفنانة بينيلوبي كروز

فازت النجمة بينيلوبي كروز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Parallel Mothers، وظهرت النجمة بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي الـ78.
 

وافتتحت فعاليات المهرجان بفيلمها فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas، وهو فيلم إسباني من بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما في غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزباوين وحملتا بالصدفة.

وانطلق مهرجان فينسيا السينمائي فى نسخته الـ 78، فى الفترة بين 1 إلى 11 سبتمبر، وأضاف المهرجان قسم جديد إلى أقسام الأفلام المتاحة الآن، باسم Orizzonti Extra، ويشمل مجموعة مختارة من الأعمال التجريبية .

على طريق عقد لجنة تحكيم فيلم مهرجان جولى جديد روسي

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