محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف وتطوير محيط كوبري الثقافة

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها الأعمال الجارية لرصف وتنسيق الموقع العام لكوبري الثقافة وذلك بنطاق أحياء شرق وغرب سوهاج، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ، بحضور عامر عوض رئيس حي شرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، والمهندسة عبير الطيب مسئول التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.



وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال تطوير ورصف محيط كوبري الثقافة بحي شرق، أمام مديرية القوى العاملة، ومحكمة الاسرة، ثم تفقد الأعمال الجارية بميدان العروبة، وشارع الجرجاوية، بداية من مطلع ومنزل كوبري الثقافة، وحتى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، كما تفقد الأعمال الجارية بشارع المحطة، حيث تم صنفرة طبقة الأساس، والبدء في الطبقة الأخيرة تمهيدا للرصف.



وخلال جولته الميدانية تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان الشبان المسلمين، والتي تشمل أعمال الرصف، وإعادة تأهيل الأرصفة، والمحاور المرورية، وتركيب البردورات، وزراعة المساحات الخضراء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع والميادين العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.



وأكد "الفقي" خلال جولته على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كل الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لجميع المشروعات، وحرص المحافظة على تحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.