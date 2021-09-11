السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة اليونانية»: تطعيم 55% من المواطنين بجرعتين ضد كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية: تطعيم حوالي 5.7 مليون شخص في اليونان، أو 55% من السكان، "بجرعتين" ضد كوفيد-19.

وأضافت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية في بيان نقلت عنه صحيفة "الجارديان" البريطانية: أن 59% من السكان تلقوا جرعة واحدة.

وقد سجلت اليونان اليوم السبت، 2197 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 39 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

اليونان كوفيد-19 كورونا فيروس كورونا الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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