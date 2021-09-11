السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية بالمحلة الكبرى

حريق
حريق

شب حريق هائل فى شقة سكنية بشارع سيد الخرويلي بمنطقة شكري القوتلي التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد باندلاع حريق هائل فى أشجار وتطايرت ألسنة النيران حتى وصلت لمنزل غير مأهول بالسكان مجاور لها.
وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة وسيارات الحماية  المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيق أن السبب قيام أحد الأشخاص تابع لفرح فى الشارع بإطلاق صاروخ أدى إلى اشتعال النيران فى الأشجار وتطايرت ألسنتها حتى وصلت لمنزل مجاور لها، دون وقوع إصابات.

وتمت السيطرة على ألسنة النيران، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

حريق هايل شقة سكنية بمنطقة شكرى القوتلي التابعة لدائرة اول المحلة الكبري

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