غدًا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان 3 مواد في الدور الثاني

يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدًا، شعبة العلوم امتحان "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي عدد 3033 طالب/طالبة، وشعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي عدد 5390 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد 5172 طالبًا/ طالبة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "الأحياء والجيولوجيا" بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة، ولقسم الرياضيات "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)" بإجمالي عدد 35 طالبًا/ طالبة.

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة (العلوم والرياضيات) امتحان "الكيمياء" بإجمالي عدد 25045 طالبًا/ طالبة، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الجغرافيا" بإجمالي عدد 10627 طالبًا/ طالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 2 طالب/ طالبة، وأدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بإجمالي عدد 2 طالب/ طالبة، وذلك فى سابع أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسي 2020 -2021.

وحرص د. رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، نائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (4) حالات غش، وذلك على النحو التالي:

- محافظة أسيوط حيث تم ضبط الطالب (ع.ق.ث) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الجغرافيا) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالب (ع.ا.م) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة بنى سويف حيث تم ضبط الطالب (م.ع.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة الفيوم حيث تم ضبط الطالب (م.ط.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الكيمياء) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.