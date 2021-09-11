انتشال جثتي شاب وفتاة لقيا مصرعهما غرقًا في النيل بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من انتشال جثة شاب وفتاه لقيا مصرعهما غرقًا بنهر النيل بدائرة مركز طما شمال المحافظة وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، بغرق شخصين في مياه النيل ناحية قرية قاو غرب دائرة المركز.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، والفحص تبين، غرق كل من نصري. م 18 عامًا، و"نصرة. ح. ق 17 عامًا، يقيمان بدائرة المركز، أثناء خروجهما للتنزه، برفقة أهليهما، أثناء تواجدهما على حافة النيل انزلقت قدم الفتاة في النيل وحاول الشاب شقيق خطيبها إنفاذها، إلا أنه فشل في ذلك، ولقيا مصرعهما غرقًا.

وأكد عم الشاب أنهم كانوا في نزهة على مياه النيل برفقة أسرتهم، وأنه كان من المقرر عقد قرانه على خطيبته بعد 15 يومًا، لكن القدر لم يمهلهما.

استمرت جهود البحث منذ ليلة أمس، بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، بمديرية أمن سوهاج، والاشتراك مع عدد من الأهالي والصيادين في المنطقة.