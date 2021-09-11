بايدن: هجمات 11 سبتمبر ذكرى مؤلمة ونعمل على تجاوز تبعات الحادث

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء اليوم السبت، أن هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة "ذكرى مؤلمة".

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001.

وشدد الرئيس جو بايدن على أن الولايات المتحدة تعمل على تجاوز تبعات هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

أمريكا تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر

وبدأت اليوم مراسم إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك بحضور الرئيس الأمريكى وزوجته وبعض المسؤولين.

وعشية الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، دعا الرئيس الأمريكي مواطنيه إلى الوحدة التي اعتبرها أعظم قوة لدينا، في رسالة مسجلة نشرت، فجر اليوم السبت، كما توعد بملاحقة الإرهابيين ومعاقبتهم، إلى جانب كل من يسعى لإيذاء الولايات المتحدة.

وحول عمليات الإنقاذ التى تلت الهجمات، أشاد بايدن بقتلى الهجمات وآلاف المصابين وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ.

وتابع الرئيس بايدن "القوى المظلمة في الطبيعة البشرية هي الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأمريكيين المسلمين وهم أتباع مخلصون لدين مسالم، لافتًا إلى أن تلك القوى أثرت على الوحدة الأمريكية لكن لم تكسرها".

وقال الرئيس في رسالته المسجلة في البيت الأبيض "هذا بالنسبة إلى هو الدرس المركزي لـ11 سبتمبر وهو أنه عندما نكون الأكثر عرضة للخطر فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا".

وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بحماية الأمن القومي

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، اليوم السبت، أنه يجب على الأمريكيين التعاون من أجل حماية أمنهم.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع الأمريكي في ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، التي استهدف فيها تنظيم القاعدة الإرهابي الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "علينا أن نبقى حارسين للديمقراطية وأن نحافظ على قيمنا".

وثمن لويد أوستن جهود كل من خاضوا حربا على الإرهاب في أفغانستان، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون توقع المخاطر المستقبلية، لكنهم متأكدون أنهم سيحمون الشعب الأمريكي تحت أي ظرف.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن من واجبهم الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها.