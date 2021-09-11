السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية.

وأعلنت جمارك مطار سوهاج أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة إير كايرو القادمة من عمان اشتبه أبوزيد خلف رئيس قسم التفتيش وهشام عبدالمؤمن مفتش مكافحة التهريب في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب ب . ع . ح مصري الجنسية قادم من الأردن.

وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أو تستوجب سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود علب وأشياء متماثلة وبفحصها تبين وجود 59 عبوة أكياس وجالونات وزجاجات أدوية بيطرية متنوعة منها تيلو فارم وبروفى فلور وكولى دوكس فورت وغيرها مخبأة داخل وأسفل حقائبة.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2021.

اجراءات عرض الاحمر تهريب ضبط عرف شخصية جنوب أدوية الجمارك

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وائل لطفي

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