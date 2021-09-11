عيون ضبابية وكحل مكثف.. أبرز اتجاهات مكياج الخريف 2021 (صور)

ننتظر الخريف بينما نتكيف مع الحياة، خاصة للأشخاص الذين حصلوا علي لقاح كورونا، وبالحديث عن المكياج سينتشر هذا الخريف مجموعة من ألوان الباستيل الناعمة إلى الألوان الزاهية، وأحمر الخدود، وفيما يلي أبرز اتجاهات الخريف في المكياج وفقا لموقع pazzar.

مكياج الخريف من أسبوع الموضة بنيويورك هذا العام

ألهمنا أسبوع الموضة في نيويورك الذي سينتهي غدًا بمجموعة من اتجاهات المكياج الخاصة بالخريف، وشهد أسبوع الموضة تقديم ألوان المكياج بأسلوب كتلة اللون للحصول على نتيجة حديثة ومؤثرة.

وأبرز ألوانات المكياج التي كانت حاضرة علي المسرح هي اللون الفوشيه، الفيروز، فشاهدنا الجفون الخضراء للعارضات، وتلوين الحواجب باللون البرتقالي أو الأرجواني، بينما ظلال العيون الذي سيطر على المسرح هو اللون الأخض الضارب إلى الحمرة على شكل عين القطة.

أبرز اتجاهات المكياج لخريف 2021

عودة أحمر الشفاه

سيرغب الجميع في تغيير لون شفاههم بألوان أكثر جرأة هذا العام بمجرد أن نبدأ في الخروج مرة أخرى، ومن المتوقع أن تنتشر الألوانات اللامعة لطلاء الشفاه.

إيلاينر وكحل أسود مكثفين

أعادت جيجي حديد، هذه الموضة الخاصة بالكحل والأيلاينلا المكثفين وبإمكانك تطبيقها أيضا هذا الخريف.

المكياج الكلاسيكي

إذا لم يكن لديك سوى بضع دقائق لتطبيق المكياج فاختاري حاجبًا قويًا وشفاه حمراء جريئة في كل مرة، يعمل هذا الثنائي بشكل لا تشوبه شائبة لأي لون بشرة أو شكل وجه أو مناسبة.

البشرة اللامعة

عندما تصبح الفصول أكثر برودة ، تميل البشرة إلى التحول إلى اللون غير اللامع، لكن هذا العام توقع أن تكون البشرة اللامعة هي المنتشرة هذا العام.

مكياج عيون ذهبي

اختاري اللون الذهبي المتلالأ لعينيك، ضعي فوقها خط قطة رفيعة بالقلم الرصاص وبضع طبقات من الماسكارا المتعرجة، وللحصول علي التوهج الذهبي الكامل قومي بإقران مكياج العيون هذا مع هايلايتر ذهبي للحصول على بشرة متألقة ومضيئة.

الحواجب الطبيعية

لا بأس إذا لم يكن لديك وقت للذهاب إلي صالون التجميل في الخريف للحصول علي حواجب رفيعة للغاية، فبإمكانك تركهم علي طبيعتهم، أو القيام بتمشيط الحواجب للحصول علي مظهر تدريجي لأعلي.

المكياج الوردي أحادي اللون

سيكون المكياج الأحمر الوردي هو المتوقع هذا الخريف، ويستخدم هذا المكياج أحادي اللون نفس الظل الوردي للعيون والخدين والشفاه لإضفاء مظهر متماسك وسريع علي بشرتك.

استخدم نفس بودرة أحمر الخدود على كل من عظام وجنتيك وجفونك.

العيون الضبابية

بإمكانك الحصول علي ظل ضبابي ومظهر دخاني للعيون باستخدام فرشاة ناعمة، واستخدمي مزيجًا من الظلال لإضفاء الظل على خط الرموش السفلي.