المعمل الجنائي: ماس كهربي وراء حريق مخزن بالزيتون

كشفت المعاينة الأولية للمعمل الجنائي لحريق مخزن بالزيتون أن الحريق شبّ بسبب ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وشب حريق داخل مخزن بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية ، وانتقل فريق من نيابة الزيتون لمعاينة الحريق كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق وتمت أعمال السيطرة علي النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.