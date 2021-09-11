المعمل الجنائي: ماس كهربي وراء حريق مخزن بالزيتون
كشفت المعاينة الأولية للمعمل الجنائي لحريق مخزن بالزيتون أن الحريق شبّ بسبب ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.
وشب حريق داخل مخزن بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية ، وانتقل فريق من نيابة الزيتون لمعاينة الحريق كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق وتمت أعمال السيطرة علي النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.