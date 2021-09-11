السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة المهندس المتغيب منذ 11 يومًا بالدقهلية

العثور على جثة المهندس
العثور على جثة المهندس المتغيب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، على جثة المهندس أحمد عاطف، من ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد غياب 11 يوما عن أسرته، والتي ظلت طوال هذه الفترة تبحث عنه بعد أن ذهب لإحضار مبلغ مالي استعدادا لإقبال زوجته على الولادة إلا أنه خرج ولم يعد ولم يتم العثور عليه إلا جثة هامدة أسفل كوبري جامعة المنصورة.

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العثور على جثة المهندس المتغيب 

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وأعلن أهالي القرية عن تشييع الجنازة بعد صلاة العشاء من أمام مقابر قرية ميت عنتر.

وكان اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة طلخا، من سيدة تدعى دعاء عبد العزيز، بتغيب زوجها المهندس أحمد عاطف عن المنزل.

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العثور على جثة المهندس المتغيب 
الدقهلية المنصورة طلخا العثور جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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