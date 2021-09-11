السبت 11 سبتمبر 2021
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سياسي

علاء مصطفى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ لمبادئ الجمهورية الجديدة

علاء مصطفى
علاء مصطفى

أشاد علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 للمجتمع المدني، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف خلال بيان له اليوم، أن هذه الاستراتيجية تعكس حرص الدولة على دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء على المستوى الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأوصخ عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية  مؤكدا وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد على قدرة الدولة على حماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، كرؤية شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

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ملاحظات حول حقوق الإنسان

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