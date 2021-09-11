السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مترو الأنفاق: إغلاق جزئي لمحطة المرج الجديدة لمدة شهر

إغلاق جزئي لمحطة
إغلاق جزئي لمحطة المرج الجديدة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه نظرًا لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول واستمرار العمل به حتى السادسة صباحًا يوميًا ولمدة شهر، الأمر الذى يلزم انتهاء العمل بالمحطة من الساعة ١١ ونصف مساء مع إغلاق المحطة بالكامل فى هذا التوقيت.

وقال بيان للشركة، مساء السبت، إنه تقرر إعادة تشغيل المحطة صباح اليوم التالى بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان فى السادسة صباحًا، بدلاً من الخامسة وربع صباحًا، وذلك بداية من مساء اليوم السبت الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢١ ولمدة شهر.

أوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع  في الساعة ٥:١٥ ص عدا محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة السادسة صباحًا بشكل مؤقت لمدة شهر، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان إلى المرج القديمة الساعة ١١:٣٠ م وأخر قطار من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان الساعة ١١:١٥ م، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥م.

وأضافت الشركة فى بيانها، أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥م.

المترو أعمال المرج الجديدة وقف

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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