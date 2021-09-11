الكشف على 955 حالة في قافلتين ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية (صور)

نظمت أمس الجمعة، مؤسسة حياة كريمة قافلتين علاجيتين بقرية زاوية البقلي ومركز مبره بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية والمدرج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصرى “حياة كريمة”.

قوافل حياه كريمه لعمال النظافه

وصرح المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أن المؤسسة قامت بتنظيم قوافل علاجية للمرة الأولى لتقديم الخدمة الطبية لعمال منظومة النظافة وأسرهم بمركز الشهداء والتي تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان وأيضا تقديم خدمة التحاليل والأشعة والتحويلات الطبية لبعض التخصصات التي لم يتم التمكن من توفيرها بالقافلة.

قوافل حياه كريمه لعمال النظافه

وأضاف منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أن القوافل التي أقيمت أمس تمكنت من الكشف على أكثر من ٩٥٥ مستفيد من الأهالي، حيث تم الكشف على أكثر من ٥٥٠ حالة بقافلة قرية زاوية البقلي التي استهدفت أهالي القرية، وكذلك الكشف على ٤٠٥ من عمال النظافة مع صرف الأدوية والتحاليل والأشعة مجاناً ضمن قافلة مركز المبره بمركز الشهداء.

قوافل حياه كريمه لعمال النظافه

قوافل حياه كريمه لعمال النظافه

قوافل حياه كريمه لعمال النظافه

قوافل حياه كريمه لعمال النظافه