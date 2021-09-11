السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 955 حالة في قافلتين ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية (صور)

قوافل حياه كريمه
قوافل حياه كريمه لعمال النظافه

نظمت أمس الجمعة، مؤسسة حياة كريمة قافلتين علاجيتين بقرية زاوية البقلي ومركز مبره  بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية والمدرج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصرى “حياة كريمة”.

IMG-20210910-WA0084
قوافل حياه كريمه لعمال النظافه

وصرح المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أن المؤسسة قامت بتنظيم قوافل علاجية للمرة الأولى لتقديم الخدمة الطبية لعمال منظومة النظافة وأسرهم بمركز الشهداء والتي تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان وأيضا تقديم خدمة التحاليل والأشعة والتحويلات الطبية لبعض التخصصات التي لم يتم التمكن من توفيرها بالقافلة.

IMG-20210910-WA0087
قوافل حياه كريمه لعمال النظافه

وأضاف منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أن القوافل التي أقيمت أمس تمكنت من الكشف على أكثر من ٩٥٥ مستفيد من الأهالي، حيث تم الكشف على أكثر من ٥٥٠ حالة بقافلة قرية  زاوية البقلي التي استهدفت أهالي القرية، وكذلك الكشف على ٤٠٥ من عمال النظافة مع صرف الأدوية والتحاليل والأشعة مجاناً ضمن قافلة مركز المبره بمركز الشهداء. 

IMG-20210910-WA0075
قوافل حياه كريمه لعمال النظافه
IMG-20210910-WA0082
قوافل حياه كريمه لعمال النظافه
IMG-20210910-WA0083
قوافل حياه كريمه لعمال النظافه
IMG-20210910-WA0092
قوافل حياه كريمه لعمال النظافه
IMG-20210910-WA0091
قوافل حياه كريمه لعمال النظافه
عبد الفتاح السيسي قوافل التحويل محافظ الشهداء السيسي المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

مترو الأنفاق: إغلاق جزئي لمحطة المرج الجديدة لمدة شهر

بلاغ للنيابة للتحقيق فى جريمة ازدراء الأديان ضد «طبيب الكلب»

العثور على جثة المهندس المتغيب منذ 11 يومًا بالدقهلية

زوج أصالة الرابع.. أبرز المعلومات عن الشاعر فائق حسن

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بأرض اللواء

نجوم الفن يوجهون رسالة لـ ياسمين عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخا فوق مستوطنة سديروت

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل

قادتا عملية العثور على الأسرى.. ماذا تعرف عن وحدتي «مرعول» و«يمام» في إسرائيل؟