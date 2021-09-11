السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وكيل «الشيوخ»: استراتيجية حقوق الإنسان علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

النائبة فيبي فوزى
النائبة فيبي فوزى

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه يوما بعد آخر تتضح ملامح الجمهورية الجديدة، التي يحتل قمة أولوياتها الإنسان المصري.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ في تصريح لـ«الدستور» أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتى كأحد أبرز منجزات برنامج العمل والخطة الطموحة التي تتبناها هذه الجمهورية. 

وأضافت: «يلفت النظر في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أنها جاءت بمثابة تدشين لعقد اجتماعي جديد يربط الدولة المصرية بمواطنيها على أسس من احترام الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم الاقتصار على الحقوق السياسية والمدنية». 

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تم وضعها بحيث لا تحدها النظرة القاصرة التي ترى في حقوق الإنسان عددا من المعايير المحدودة التي قد تتناسب مع مجتمعات معينة ذات درجة من النضج والتطور لكنها تغفل العديد من المكونات التي تحتاجها المجتمعات الناهضة التي تشمل طيفاً واسعا من الحقوق والحريات.

واستكملت: «كما يلفت النظر من جانب آخر أنها أول استراتيجية متكاملة تعبر عن فكر الدولة في الجمهورية الثانية بما تحمله من تفاصيل وملامح دقيقة لا تكاد تغادر أي من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بكل فئاته إلا و تتعامل معه، إذ تشمل تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن». 

النائبة فيبي فوزي مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية حقوق الانسان

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