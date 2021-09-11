السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التحضيرات النهائية لحفل الشاب خالد وراغب علامة (صور)

تحضيرات الحفل
تحضيرات الحفل

تنطلق بعد قليل حفلة الشاب خالد وراغب علامة في أحد فنادق التجمع الخامس.

ويواصل المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور التحضيرات النهائية للحفل الذي يقام في الهواء الطلق ومن المقرر حضور عدد كبير من النجوم.

تحضيرات الحفل 

ولأول مرة يجتمع الثنائي الشاب خالد وراغب علامة في حفل غنائي بمصر، ومن المقرر أن يقدم كل من الثنائي باقة من أهم وأشهر أغانيهم.

تحضيرات الحفل 

راغب علامة ينشر فيديو بصحبة الشاب خالد فور وصولهم مصر 

ونشر راغب علامة فيديو جمعه مع الشاب خالد، فور وصولهما إلى القاهرة قادمين من بيروت، نشره عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، رحبا خلالهما النجمين بجمهورهما فى القاهرة قبل الحفل.

الشاب خالد احيا اخر حفل له بمصر اول اغسطس الماضي وراغب علامة أحيا حفل مؤخرا مع نانسي عجرم 

وكان النجم الجزائرى الشاب خالد، قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا فى الساحل الشمالى، فى الأسبوع الأول من أغسطس الماضى، ضمن حفلات موسم الصيف، الذى رفع شعار كامل العدد وسط هتاف كبير من جمهوره أثناء صعوده على المسرح، بينما كانت آخر حفلات النجم اللبنانى راغب علامة فى مصر، داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، يوم 30 يونيو الماضى، وكانت النجمة نانسى عجرم تشاركه بفقرة غنائية فى نفس الحفل، ويشار إلي ان الحفل من تنظيم وليد منصور وهو حفل خاص وليس جماهيري ومن المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية وسيشهد الحفل العديد من المفاجأة. 

راغب علامة الشاب خالد وليد منصور الهواء الطلق النجم اللبناني راغب علامة موسم الصيف التحضيرات النهائية حفلات موسم الصيف منطقة التجمع الخامس

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