نجوم الفن يوجهون رسالة لـ ياسمين عبدالعزيز

وجه عدد كبير من نجوم الفن رسالة خاصة إلى النجمة ياسمين عبدالعزيز التي تتواجد حالياً في سويسرا لاستكمال علاجها هناك في أحد مستشفيات «جينيف».

وقالت الفنانة دينا فؤاد: «الحمدلله ياسمين نزلت رسالة امبارح لجمهورها بتطمنهم إنها بقت كويسة، أقولها حمدلله على سلامتك يا ياسمين دعاء الناس وقفك على رجلك، والأزمة عرفتك الناس بتحبك أد إيه، والناس بتحبك أكثر ما كنتي تتخيلي، كل الوطن العربي كان بيدعي، يارب إن شاء الله تنوري مصر، وتكوني موجودة في أول تكريم عن اللي مالوش كبير».

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وقال الفنان هاني رمزي: «كلنا كنا بندعيلك ويارب ترجعي مصر في أقرب وقت»، بينما قالت الفنانة الشابة مايان السيد: «مستنياكي علي نار وبحبك أوي».

وقال الفنان والمطرب أحمد فهمي: «ألف مليون حمدلله علي السلامة وكلنا كنا بندعيلك وبجد ياسمين من أجدع الناس اللي موجودة في الوسط الفني كله».

وقالت الفنانة جميلة عوض في تصريحات لجريدة «الدستور»: «ألف حمدلله على السلامة وأنا بموت فيكي»، بينما قالت الفنانة نسرين طافش: «كلنا بنجبك يا ياسمين وارجعلنا لإنك بتدينا طاقة إيجابية بنستمد الضحكة منك».

وقالت الفنانة نرمين الفقي: «بقولك ألف سلامة، وإنتي فنانة هايلة ووحشتينا».

نرمين الفقي

وعلقت: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تطمنوا رغم كل الصعاب اللي مريت بيها في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم، وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

وأضافت: «كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد زلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا، وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».