السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الأسير الفلسطيني»: نشعر بالقلق حيال تعرض الأسرى الأربعة للتعذيب

الأسير الفلسطيني
الأسير الفلسطيني

أعرب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، اليوم السبت، عن قلقه حيال تعرض الأسرى الأربعة الذين تم اعتقالهم أمس واليوم للتعذيب لانتزاع اعترافات ومعلومات خلال تحقيق السلطات الأمنية الإسرائيلية معهم واستجوابهم. 

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، في تصريح له خلال وقفة لمُساندة الأسرى في رام الله: إن اعتقال الأسرى الأربعة سبب شعورًا عامًا بالحزن والقلق على حياتهم نظرًا لمعرفة الفلسطينيين بأن سلطات الاحتلال ستلجأ إلى تحقيق قاس، ويتخلله تعذيب شديد من أجل الحصول على معلومات وبغرض الثأر والانتقام لكن قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إنه يثق في أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف. 

وأضاف أن الاحتلال يريد أن يستغل الحادث لتقويض ومصادرة الإنجازات التي حققها الأسرى على مدار عشرات السنين، وتابع رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، لكن الأسرى متحفزون للدفاع عن حقوقهم وسيبدأون إضرابًا متدرجًا يوم الجمعة المقبل يُشارك فيه المئات ثم الآلاف للدفاع عن هذه الحقوق. 

يُشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض، أمس واليوم، على أربعة من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع، أشد سجون إسرائيل حراسة، يوم الاثنين الماضي. 

والأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم هم زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قدري الذين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، وينتمي الأسرى الستة إلى محافظة جنين الواقعة بشمال الضفة الغربية.

رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الأسرى رام الله الفلسطينيين

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وائل لطفي

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