السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 52 وفاة و3113 إصابة بكورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، 3113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا  المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 902 ألف و694 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه قد تم أيضًا تسجيل 52 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 13 ألفًا و488 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحة المغربية كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

زوج أصالة الرابع.. أبرز المعلومات عن الشاعر فائق حسن

الرئيس السيسى: 2011 كان إعلان وشهادة وفاة لدولة

«متعملش نفسك ميت».. نصائح للنجاة من هجوم سمك القرش

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

سكرتير مساعد المنوفية يتفقد جزيرة أبوداود المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل

أول تعليق من رونالدو على مشاركته الأولى مع مانشستر يونايتد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل

قادتا عملية العثور على الأسرى.. ماذا تعرف عن وحدتي «مرعول» و«يمام» في إسرائيل؟

شؤون الأسرى الفسطينية: نبذل جهودا حثيثة لمتابعة مصير الأسرى الأربعة