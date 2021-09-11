وزير الصحة المقدونى يستقيل من منصبه على خلفية حريق مستشفى كبير

أعلن وزير الصحة في ​مقدونيا​ الشمالية فينكو فيليبس، اليوم السبت، عن استقالته من منصبه بعد يومين من ​اندلاع حريق​ في ​مستشفى كبير.

وذكرت صحيفة "بالكان إنسايت"، المتخصصة في أخبار دول البلقان، ​أن فيليبس يواجه دعوات بالاستقالة منذ، أمس الجمعة، بعد اندلاع حريق في مستشفى يستضيف مصابي ​كورونا​ في مدينة تيتوفا وأسفر عن مقتل 14 شخصًا.

وكان وزير الصحة المقدوني قد أوضح أن "الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة اندلع في مستشفى بني خصيصًا لعلاج مرضى ​كوفيد​ في تيتوفو"، مضيفًا: "حادث مروع وقع في تيتوفو وحصد الكثير من الأرواح".

يذكر أن سلطات مقدونيا الشمالية أعلنت الخميس الماضي عن مقتل 14 شخصًا في حريق عنيف اندلع على أثر انفجار في وحدة لمعالجة مصابين بكوفيد-19، موضحة أن تحقيقات تجري لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من الضحايا.