السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطعيم 200 ألف مواطن باللقاحات المضادة لكورونا بسوهاج

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه بسوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تطعيم أكثر من 200 ألف مواطن بلقاحات كورونا بالمحافظة، منذ بداية حملة التطعيم في مارس من العام الجاري.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بوعي المواطنين وحرصهم على الحصول على اللقاح، موضحة أن وزارة الصحة سهلت الحصول على اللقاح، من خلال التسجيل فقط والذهاب لأقرب فريق متنقل وتلقي اللقاح دون تعقيدات.

أضافت كريمة أن زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 15 مركزًا مخصصًا للمواطنين، بجانب الفرق المتنقلة بجميع أنحاء المحافظة يوميًا لتوفير اللقاح لجميع المواطنين والتيسير عليهم، مشيرة إلى أن هناك 11 مركزًا مخصصًا للمسافرين وأن الوزارة تعمل على زيادتها في أقرب وقت.

وأوضحت وكيل صحة سوهاج أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز تلقي اللقاح، للتيسير على المواطنين أثناء التطعيم وتنظيم توافد المواطنين ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل تلك المراكز، خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وناشدت وكيل وزارة الصحة مواطني سوهاج بسرعة التسجيل لتلقي التطعيم والتوجه لأقرب فريق متنقل وأخذ اللقاح، كما أكدت أن جميع اللقاحات بالمجان لجميع المواطنين أو المسافرين.

خلال عمل اجتماع وزارة الصحة مستشفى

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