يوسف حسنين يشارك في فيلم «عروستي» مع أحمد حاتم

يشارك الفنان الشاب يوسف حسنين، في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "عروستي" أمام النجم أحمد حاتم وجميلة عوض.

ويلعب يوسف حسنين، دورا محوريا في تحريك الأحداث حيث يقدم شخصية صديق البطل الذي يساعده في الوصول لحبيبته من خلال العديد من المواقف الكوميدية.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه في السينمات في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

وتصدر الفنانان أحمد حاتم ومصطفى نصرالدين، في تعاونهما الأول معًا، البوستر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسية والكوميدي «عروستي» للمخرج محمد بكير، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في دور العرض.



و ظهر البوستر الرسمي للفيلم من خلال قصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، وجهي «حاتم وجميلة» المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخنًا وقلمًا، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.



وتم إطلاق البوستر الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤل حول أيهما أفضل: الزواج عن حب أم زواج الصالونات؟

أبطال فيلم عروستي

يشارك في بطولة فيلم عروستي كلا من أحمد حاتم ومصطفى نصرالدين وصابرين، ومحمود البزاوى، وفاتن واصل، وزينب غريب، ومروان يونس وندى أكرم، و عصام هشام وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.

ومن المقرر أن ينافس الفيلم في دور العرض السينمائي بين أكثر من ٧ أفلام تم طرحها خلال موسم الصيف ومنها فيلم ماكو والإنس والنمس وفيلم موسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والعارف ومش انا وفيلم 200 جنيه وينتظر صناع فيلم عروستي تحقيق الفيلم لإيرادات مرتفعة خاصة وأنه الفيلم الوحيد الذي ينتمي للرومانسية بين الأفلام المعروضة.