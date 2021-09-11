السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالمتوسط

البحرية المصرية والهندية
البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا

نفذت القوات البحرية المصرية والهندية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية الإسكندرية مع الفرقاطة الهندية  TABAR INS بنطاق مسرح العمليات للأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

يأتي ذلك استمرارًا للتدريبات المشتركة التي تُجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرةً على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها، إضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحي، جوي)، وتمارين الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر المتوسط .

يُعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه الذي تجريه الفرقاطة الهندية (TABAR  INS) مع وحداتٍ من البحرية المصرية بنطاق الأسطول الشمالي، مما يدُل على السعي المشترك لتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والهندية، وتأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع القوات البحرية العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ودعم جهود الأمن البحري بالمنطقة.

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وائل لطفي

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