السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمان بسرقة حقائب سيدات عين شمس: نفذنا 3 وقائع بأسلوب الخطف

سرقة حقائب سيدات
سرقة حقائب سيدات

أدلى متهمان بسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف العاطلان بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة حقائب السيدات.

وأضاف المتهمان أنهما نفذا 3 وقائع سرقة باستخدام دراجة نارية بأسلوب الخطف.

وفي إطار جهود أجهزة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (كل المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة الحقائب أسلوب الخطف دراجة نارية اعترافات تفصيلية سرقة حقائب السيدات

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وائل لطفي

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