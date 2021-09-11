السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ الكاميرات وسماع الشهود لمعرفة قاتل «حامل كرداسة»

جثة
جثة

تستمع النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان، حول العثور على جثة سيدة ملقاة فى الشارع بمنطقة كرداسة؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة، لكشف تفاصيل الجريمة.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية سيدة تم العثور على جثتها ملقاة بجانب الطريق في كرداسة، وشكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث من رجال المباحث لكشف هوية مرتكب الجريمة.

أشارت التحريات الأولية إلى أن الضحية تم قتلها بمكان آخر، ونقل جثتها والتخلص منها بمكان العثور عليها، خاصة أن المنطقة التي عثر بها على الجثة، خالية من السكان، ما سهل للجاني عملية التخلص من الجثة والهرب.

وتبين لرجال المباحث من خلال مناظرة الجثة وجود إصابات بالرأس، نتيجة الاعتداء عليها بألة حادة، كما تم العثور على وشم على جسد الضحية، وتبين أنها حامل. عقب الانتهاء من مناظرة الجثة، ومعاينة مكان العثور عليها، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة بتشريحها، وبدأ رجال المباحث في فحص المسجلين خطر، وتوزيع نشرة بأوصاف المجني عليها على أقسام الشرطة لكشف هويتها. وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة ملفوفة بملاءة، ملقاة بجانب طريق في كرداسة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هويتها.

تلقى الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب طريق. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة سيدة حامل مجهولة الهوية، ملفوفة بملاءة، وبها بعض الإصابات بالرأس. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب، لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

النيابة العامة بشمال الجيزة جثة سيدة منطقة كرداسة تفريغ كاميرات المراقبة العثور على الجثة

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وائل لطفي

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