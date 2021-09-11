السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يشيد بجهود الرئيس في بناء ركائز راسخة للجمهورية الجديدة

عصام خليل
عصام خليل

أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء ركائز راسخة للجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات جموع المصريين وخدمة للأجيال القادمة.

وثمن الحزب إعلان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الهادفة تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان اتساقًا مع المسار التنموي القومي للبلاد؛ مؤكدًا أن الرئيس يتحرك وفق استراتيجية متكاملة لكل المناحي التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوعوية الشاملة.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن تخصيص عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني يفتح أبواب التعاون المشترك بين المؤسسات وقطاعات المجتمع المدني والدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة تستهدف تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بعيدًا عن الشعارات الرنانة، ولا سيما بأن التجارب الناجحة لبناء الدولة كان للمجتمع المدني دور أساسي فيها، ووجب التعامل وفق معطيات ورؤية الدولة الجديدة.

وأكد أن مصر تعظم دور حقوق الإنسان والمجتمع المدني وخاصة السنوات السابقة التى تبني خلالها الرئيس حقوق المرأة والشباب وذوى الهمم وغيرهم، فضلا عن تعديلات قوانين العمل الأهلي بهدف تيسير الامور ووضع معايير لخدمة العمل الأهلي الوطني مع حفظ سلامة الجبهة الداخلية للبلاد.

وتابع أن مصر تتحرك وفق استراتيجيات هادفة وبناءة مع احترامها الكامل للمواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بهدف تحقيق نجاحات علي الصعيد التوعوي وفتح آفاق رعاية الفئات التي عانت التهميش سنوات عجاف، إحراز التنمية المستدامة والشاملة للدولة.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يطلقها الرئيس السيسى، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.  

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الانسان التنمية المستدامة ذوي الهمم حزب المصريين الأحرار الدولة المصرية عصام خليل الوطنية لحقوق الانسان الدكتور عصام خليل

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