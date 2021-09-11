السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شعراء السبعينيات في معرض بورسعيد للكتاب

شعراء السبعينات
شعراء السبعينات

التقى جمهور معرض بورسعيد الرابع للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج علي، مساء أمس الجمعة، مع الشاعرين السيد الخميسي ومحمد عبدالقادر في حوار مفتوح حول تجربتهما، والتي تمثل تجربة جيل السبعينيات الشعري في بورسعيد، وأدار الحوار الكاتب عمرو بركات.

وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بإقامة أنشطة ثقافية ضمن احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.  

أثر المتلقي في تجربة الشاعرين هي المحور الأول في تجربتهما، يرى الخميسي أن الفن الحقيقي يتجاوز زمنه، والأساس التجربة الإبداعية، وقيمة ما يكتب الكاتب، فهو الناقد الأول لعمله، والمبدع الحق هو الذي يغير ذائقة الجمهور، بينما يرى عبدالقادر أن المتلقي هو ناقده الأول، ومهمة الكاتب إسعاد جمهوره، فالتلقي جزء من العملية الإبداعية، كما تعد القصيدة حافظة للمفردات المحلية من الاندثار.

شعراء السبعينات


وجاء المحور الثاني عن رؤية كل منهما للتراث الغنائي البورسعيدي في تجربته الإبداعية، فأكد عبدالقادر على أهمية التراث الشعبي في تجربته والذي بدأ معه في حي المناخ في الفضاء الواسع حيث الألعاب الشعبية، وأغاني الصيادين، وموسم السردين، وعازف السمسمية، والرقص الشعبي، والدور، والضمة، وتذكر مجموعة من الشعراء الشعبيين منهم: كامل عيد، وأبويوسف، والداش الدمرداش صاحب أغاني البحر، فيما ردد الخميسي مجموعة من أسماء كتاب الأغنية في بورسعيد منهم عبدالفتاح البيه، محمد البنا، حلمي الساعي.

صيد وزيرة رئيس الجمهورية الصيادين أساس موسم محور غنائى ألم العامة للكتاب حوار حلمي حلم بين نظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

«متعملش نفسك ميت».. نصائح للنجاة من هجوم سمك القرش

الرئيس السيسى: 2011 كان إعلان وشهادة وفاة لدولة

أول تعليق من «صحة الدقهلية» على صورة نقل مريض بتروسيكل

للمرة الرابعة.. أصالة تتزوج الشاعر العراقى فايق حسن (صور)

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

قادتا عملية العثور على الأسرى.. ماذا تعرف عن وحدتي «مرعول» و«يمام» في إسرائيل؟

شؤون الأسرى الفسطينية: نبذل جهودا حثيثة لمتابعة مصير الأسرى الأربعة

نادى الأسير: مخاوف كبيرة على مصير الأسرى المعاد اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب