إحالة أوراق مرتكب «مذبحة طوخ» للمفتى
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم، بإحالة أوراق “احمد جمال” مرتكب مجزرة السيفا المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة طوخ" التي ارتكبها المتهم وراح ضحيتها 2 وإصابة 4 آخرين إلى فضيلة المفتي للنظر في إعدامه لاتهامه بقتل والشروع في قتل المجني عليهم وقت الحادث مدعيا الإصابة بمرض نفسي وهو ما أثبت تقرير الطب النفسي عدم صحته.
ووجهت أسر الضحايا والمجني عليهم الشكر للقضاء وأجهزة التحقيق، مشيرين إلى أن الحكم يمثل القصاص العادل.
فيما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، حيث حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محمد عناي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعقيد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة.
ترجع وقائع قضية مذبحة طوخ الي ديسمبر من العام الماضي عندما قام المتهم أحمد جمال بقرية السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية بطعن عددا من افراد قريته ب 2سكين كان يحملهما مما ادي الي وفاة الدكتور ضياء عبد العظيم ومحمد عبد العليم وإصابة 4 اخرين إثر تعدي المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أحمد جمال جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات مما أدى إلى وفاته .
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز مع سبق الإصرار وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار وشرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا من من مركز طوخ يفيد بتعدي المتهم احمد جمال على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.
بالإنتقال تبين تعدي المتهم والذي أدعي هو أهله انه مريض نفسي على كلا من محمد عبد العليم أحمد 60 عامًا، عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا خامسة كلية طب توفى هو الآخر متأثرا بإصابته.
فيما أصيب كلا من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما جرى نقل الاثنان الآخران إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.
وانتقل مدير أمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين وأمر بتوفير الرعايه الطبيه لهم فورا، فيما جرى القبض على المتهم والسيطرة عليه وعرضه على النيابة التي قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.