إحالة أوراق مرتكب «مذبحة طوخ» للمفتى

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم، بإحالة أوراق “احمد جمال” مرتكب مجزرة السيفا المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة طوخ" التي ارتكبها المتهم وراح ضحيتها 2 وإصابة 4 آخرين إلى فضيلة المفتي للنظر في إعدامه لاتهامه بقتل والشروع في قتل المجني عليهم وقت الحادث مدعيا الإصابة بمرض نفسي وهو ما أثبت تقرير الطب النفسي عدم صحته.



ووجهت أسر الضحايا والمجني عليهم الشكر للقضاء وأجهزة التحقيق، مشيرين إلى أن الحكم يمثل القصاص العادل.



فيما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، حيث حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محمد عناي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعقيد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة.



ترجع وقائع قضية مذبحة طوخ الي ديسمبر من العام الماضي عندما قام المتهم أحمد جمال بقرية السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية بطعن عددا من افراد قريته ب 2سكين كان يحملهما مما ادي الي وفاة الدكتور ضياء عبد العظيم ومحمد عبد العليم وإصابة 4 اخرين إثر تعدي المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أحمد جمال جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات مما أدى إلى وفاته .

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المجني عليه منصور علي القزاز مع سبق الإصرار وشرع في قتل المجني عليه أشرف إبراهيم رفاعي مع سبق الإصرار وشرع في قتل السيد إبراهيم أبو زيد مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.



كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا من من مركز طوخ يفيد بتعدي المتهم احمد جمال على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

بالإنتقال تبين تعدي المتهم والذي أدعي هو أهله انه مريض نفسي على كلا من محمد عبد العليم أحمد 60 عامًا، عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا خامسة كلية طب توفى هو الآخر متأثرا بإصابته.



فيما أصيب كلا من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما جرى نقل الاثنان الآخران إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.



وانتقل مدير أمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين وأمر بتوفير الرعايه الطبيه لهم فورا، فيما جرى القبض على المتهم والسيطرة عليه وعرضه على النيابة التي قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.