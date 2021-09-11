سكرتير مساعد المنوفية يتفقد جزيرة أبوداود المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل

تفقد اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد لمحافظة المنوفية، اليوم السبت، جزيرة أبو داود المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل للاطمئنان على الحالة العامة لأهالي القرية وبحث سبل تقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمركزى منوف والسادات ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب.



والتقى السكرتير العام المساعد بأهالى الجزيرة ونقل لهم اهتمام محافظ المنوفية والذي وجه على الفور مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات بالتواجد بالموقع وسرعة اتخاذ اللازم لتسوية وتمهيد الطريق مراعاة لمصلحة الأهالى، مؤكداً على استمرار عملها وسيتم تدعيمها بالمعدات اللازمة لإنجاز المهام المكلفة بها تيسيراً على الأهالى وتحقيق الصالح العام .



وقام السكرتير المساعد بتوزيع شنط مواد غذائية ولحوم تساعدهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، مشيرا إلى أنه تم اليوم البدء بأعمال تكديس للأتربة التى سيتم استخدامها فى إنشاء الطريق بالتنسيق مع الرى من خلال وضع مواسير والردم عليها وتثبيتها بكتل خرسانية كوضع مؤقت لحين عمل الدراسات اللازمة لإنشاء طريق ثابت، كما تم الدفع بسيارات حمولة 20 طن بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية لمركزي السادات ومنوف لإتخاذ اللازم في هذا الشأن.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية متابعته المستمرة للموقف وإصدار توجيهاته بتقديم الدعم اللازم للأهالي المتضررة، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.