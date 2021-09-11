أرمينيا تسجل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في أرمينيا، اليوم السبت، تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (أرمين برس) أنه جرى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 4 آلاف و995 حالة.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 248 ألفا و397 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 522 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 232 ألفا و41 شخصا.