بينها مصر.. تقرير سنوي أردني يكشف إجراءات الربط الكهربائي مع 5 دول

كشف التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية في الأردنية، اليوم السبت، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لغايات الربط الكهربائي الأردني مع دول العراق ومصر وسوريا وفلسطين والسعودية، خلال العام 2020.

وأوضح التقرير السنوي الإجراءات التي تم اتخاذها لغايات الربط الكهربائي الأردني- الخليجي- المصري خلال العام الماضي 2020، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

تجديد عقد تبادل الطاقة بين الجانبين الأردني والمصري

وبحسب التقرير السنوي للشركة تم تجديد عقد تبادل الطاقة بين الجانبين الأردني والمصري لعام 2021، بخصوص الربط الكهربائي الأردني السوري فلم يتم خلال 2020 أي تبادل للطاقة.

وعن الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني (أريحا) تم توقيع اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة 132/33 ك.ف (المرحلة الأولى خلال مايو من العام الحالي بقدرة تحويلية 1x80 م.ف.أ)، لغايات رفع قدرة التزويد بالطاقة الكهربائية المصدرة لشركة كهرباء محافظة القدس والتوقيع على عقد التزويد (عقد بيع الطاقة).

الربط الكهربائي الأردني السعودي

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي الأردني السعودي فتم وفق التقرير الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع من قبل مستشار عالمي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية في كلا البلدين "شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء السعودية" للتفاوض لإعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الافضل لتمويل المشروع.

وعن الربط الكهربائي الأردني- الخليجي- المصري، فقد تم تجديد مذكرة التفاهم خلال عام 2019، وتضمنت المذكرة إدخال الجانب مصر ضمن مشروع الربط، وتم تعييـن مـسـتـشـار عالمي لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد كافة الدراسات اللازمة خلال عام 2021.

الربط الكهربائي الأردني العراقي

وعن الربط الكهربائي الأردني العراقي، تـم تـوقيع مـسـودة عـقـد تــزيــد الـطـاقـة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي كمرحلة أولى للمشروع، والتوقيع على آلية تنفيذ المشروع بـيـن الجانبين ممثلا بشركة الكهرباء الوطنية، والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية خلال يوليو الماضي.