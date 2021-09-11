السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التخطيط» ترصد أبرز إجراءات الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 ويونيو 2021، البالغ عددها 29 إجراء، والتى تمثل أبرزها فيما يلى: 

توقيع اتفاقية مشروع بقيمة 6 ملايين يورو بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم استراتيجيات الحماية الاجتماعية في مصر، للتغلب على تداعيات جائحة "كوفيد 19" خلال الثلاث سنوات القادمة، بهدف تعزيز آليات الوقاية للحد من تصاعد معدلات الإصابة بين الأسر الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، والتخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية.

تقديم الدعم المادي للقطاع الصحي بحوالي 65 مليون جنيه مصري من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50%، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بدء التدريب التفاعلي الذي نظمه المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" للمتزوجين ومن هم في مرحلة الخطوبة، عن طريق تنفيذ 20 محاضرة تفاعلية عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتستمر المحاضرات على مدار شهر يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر.

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» التي تتضمن توزيع 40 طنا من المواد الغذائية على 4 آلاف أسرة بمدينتي بشاير الخير 1 و2 بمحافظة الإسكندرية، والمتضمنة توزيع 500 طن من المواد الغذائية و36 طنا من الدواجن على مستحقيها في 19 محافظة هي: الأقصر، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، قنا، سوهاج، دمياط، مطروح، البحيرة، المنوفية، كفرالشيخ، الدقهلية، الغربية، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، الشرقية.

صرف جميع المعاشات بإضافة الفروق المالية المستحقة على البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية اعتباراً من الأربعاء الموافق الأول من يوليو.. والفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020، ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم، فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التي سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضي للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.

توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج "فرصة"؛ لتوفير فرص عمل للشباب ومن هم في سن العمل من مستفيدي برنامجى "تكافل وكرامة"، من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي.

التخطيط كورونا الحماية الاجتماعية اجراءات القطاع الصحي

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