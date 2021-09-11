السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، عن مواصلة أعمال تعقيم وتطهير القطارات، وذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن أعمال تعقيم وتطهير القطارات تتم قبل خروج القطار من الورشة، موضحة أنه يتم تعقيم المبنى الإداري الموجود داخل محطة رمسيس، وذلك للتأكد من عدم تعرض أى من العاملين داخل المبني للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، لافتين إلى أنه يقوم عدد ٤ عمال بتعقيم كافة أرجاء المبنى وكذلك المحطات للتأكد من الوصول للدرجة المطلوبة من التعقيم والتطهير.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه يتم تعقيم المحطات بشكل كامل، وذلك من خلال تعقيم المقاعد وكذلك الأرصفة والأكشاك الموجودة على المحطات.

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، جولة تفقدية بورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك بأنواعها، والمفصلات للسكك والأحواش والمخازن و"إبر التمدد" على الكباري وأعمال الكريتال والبوابات الحديدية، كذلك بعض المهمات الخاصة بالوحدات المتحركة مثل أبواب وشبابيك العربات وأبواب الحمامات للعربات العادية و"الجلب والبنوز" لجميع ورش الهيئة وشيالات الأمان للعربات، بالإضافة إلى عمل صيانة وعمرات مواتير المرور على السكة.

واستهل وزير النقل زيارته بتفقد أقسام الورشة المختلفة وقسم السكة الخاص بإنتاج التقاطعات والمفاتيح ومكوناتها، وقسم الكباري الخاص بصيانة سقائف وجمالونات وتصنيع أسوار معدنية بجميع ورش ومناطق الهيئة، وقسمي الرفايع والخراطيين الخاصين بصناعة الأجزاء الداخلية بالعربات والقسم الميكانيكي الخاص بعمرة وصيانة محركات موتورات هندسة السكة)، وشاهد الوزير كافة مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة مثل ماكينة تقطيع القضبان والماكينات المتعددة لقشط وتشكيل القضبان وتخريم القواعد وكذلك ماكينة "CNC" التي تعمل بالتحكم الرقمي بالكمبيوتر.