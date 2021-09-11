السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أحمد عبدالخالق ضمن أفضل 100 من جوائز الموسيقى السويسرية بأغنية I RUN

احمد عبد الخالق
احمد عبد الخالق

أصدر المطرب أحمد عبدالخالق أغنيته الكبرى "I RUN" وحققت الأغنية نجاحات كبيرة على YouTube والمنصات الأخرى، ودخلت لأول مرة ضمن أفضل مائة من جوائز الموسيقى الأردنية وأعلى 20 في رابطة الموسيقى السويسرية التابع لها.

وواصل مغني الراب I Am IMAGE إصدار أغانٍ فردية، بما في ذلك "AP" و"CHAINSAW"، وصلت الأغنية المنفردة "I Run" إلى المراكز الخمسة الأولى في دوري الموسيقى السويسري ، وصل Man In the Mirror إلى إصدار 2020 Spotify لـ 1.1 مليون تدفقات ثم انتهى من تسجيل أغنية بعنوان 2020 وتنتظر حتى الآن الإصدار الأخير، كما أنه ينتظر حالياً طرح ألبومه "كن أنت".

اشتهر مغني الراب I Am IMAGE خلال عام 2017، كما أنه عرف ببراعته في كتابة الأغاني، بالإضافة إلى تقديمه للعديد من الأغاني الفردية والألبومات المستقلة.

وهو من أصول أردنية يقيم في سويسرا ، ويدعى أحمد عبد الخالق، ويبلغ من العمر 24 عامًا، بدأ حبه للفن عندما كان صغيرًا، من خلال العزف على العديد من الآلات، كما أنه تعلم استخدام الطبول من والده، كما أنه  اشتهر بأدائه لأناشيد الهيب هوب الحديثة المبهجة والقصائد الصاخبة الموجهة نحو البحث والتطوير، مع الخطافات اللحنية المريحة كعنصر مشترك في كلا الوضعين، اكتسبت مسيرته نجاحًا كبيرًا مثل "Fuck the system" و"I Run" و"Dysfunctional"، التي كانت من بين أشهر تسجيلاته.

وواصل I Am IMAGE إصدار أغانٍ فردية، بما في ذلك "AP" و"CHAINSAW"، وصلت الأغنية المنفردة "I Run" إلى المراكز الخمسة الأولى في دوري الموسيقى السويسري، وصل Man In the Mirror إلى إصدار 2020 Spotify لـ 1.1 مليون تدفقات ثم انتهى من تسجيل أغنية بعنوان 2020 وتنتظر حتى الآن الإصدار الأخير، كما أنه ينتظر حالياً طرح ألبومه "كن أنت".

اشتهر مغني الراب I Am IMAGE خلال عام 2017، كما أنه عرف ببراعته في كتابة الأغاني، بالإضافة إلى تقديمه للعديد من الأغاني الفردية والألبومات المستقلة.

الاول تطوير الأردن سويسرا على أغاني صاخبة مليون نصر ضافة تسجيلات المستقل مره الخط أخرى سري

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