السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة سائق تاكسى من تهمة الاتجار بالمخدرات فى النزهة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وأبوالمجد أحمد علي، والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس، وسمير رفعت ببراءة سائق تاكسي من تهمة الاتجار في المخدرات بالنزهة.

كانت قد أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وكشفت التحقيقات عن ورود معلومات إلى إدارة مكافحة التهريب تفيد قيام شخص يدعى «محمد. م» بالنزهة يزاول نشاطا إجراميا متمثلا في تجارة وترويج الهيروين المخدر بصورة الجملة والنصف جملة والتجزئة.

وتبين أن المتهم يتخذ من دائرة قسم النزهة مسرحا للاتجار في المواد المخدرة، مستخدما سيارة تاكسي يقودها وأنه متفق مع زبائنه لمقابلتهم بشارع الشيخ حسن المرصفى بالقرب من شار أبوبكر الصديق، وبالانتقال لمراقبة الشخص المتهم بصحبة المصدر السرى، شاهد سيارة تاكسي ماركة شيفروليه لانوس ويقودها أحد الأشخاص وأكد المصدر أنه الشخص الذي يقصده.

وأضاف أمر الإحالة، أنه تم التوجه إليه وشراء لفافة بـ300 جنيه وتم استلام المبلغ قيمة اللفافة، وتم فتح حقيبة سوداء وأخرج منها اللفافة وتبين بفحص اللفافة أنها تحوى مسحوقا وحصوات مخدر الهيروين وتم ضبطه.

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