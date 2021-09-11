السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف: الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى تولى اهتمامًا بالغا بحقوق الإنسان

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

قدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعطي دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الإنسان، لصون كرامة المواطن المصري.

وأشار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعد تأكيدا على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما بالغا لملف حقوق الإنسان، وتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه.

وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعد خارطة طريق إلى الجمهورية الجديدة، من حيث تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير للبلاد والعباد.

السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان إعلاء حقوق الإنسان

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وائل لطفي

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