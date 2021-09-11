حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بالمرج

أقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج بارتكاب 5 حوادث سرقة، وتمكنوا من سرقة 6 شاشات “إل جي” ومبالغ مالية قدرت بـ46 ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ61 ألف جنيه.

وكانت قد قررت نيابة المرج اليوم السبت، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب الكسر بدائرة قسم شرطة المرج.

وبإجراء التحريات الأمنية وبإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتبين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" - كائن بمدينة النهضة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.