حبس عاطلين لسرقتهما محتويات غرفة كهرباء في مصر القديمة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة محتويات غرفة كهرباء بأسلوب "الفك" بمصر الجديدة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (عدد 6 بار نحاس بطول 1,5 متر للواحدة – مجموعة من الأدوات عبارة عن "عدد 5 مفتاح, ذراديه حديدية, عدد 6 قفاز").

بمواجهتهما عن مصدر تلك المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية.