السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

الرئيس السيسي يكشف ملامح الرؤية المصرية لحقوق الإنسان (إنفوجراف)

السيسي
السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملامح الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، وذلك خلال تصريحاته اليوم في كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الرؤية المصرية لحقوق الإنسان

وأكد الرئيس السيسي أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أن الدولة تلتزم بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة، مضيفا أن إنفاذ تلك التشريعات والسياسات من جانب آخر وهي الجوانب التي اهتمت الاستراتيجية الوطنية بحقوق الإنسان ومراعاتها جميعا.

التشريعات والسياسات العامة

وعن التشريعات والسياسات العامة قال الرئيس إن جهود مصر تستند إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية، كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن النفاذ الفعلي لكافة الحقوق.

وأضاف: وتتضمن البنية التشريعية المصرية العديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، فالجميع أمام القانون سواء، مؤكدا أن مصر تلتزم باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير.

وقال الرئيس إن مصر ترحب بتعدد الآراء بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الآخرين وتهدف إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الانسان ملامح الرؤية المصرية لحقوق الإنسان السيسي

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وائل لطفي

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