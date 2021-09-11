من نسرين طافش إلى نرمين الفقي.. إطلالات جذابة بحفل «دير جيست 2021»

شهدت السجادة الحمراء، بحفل توزيع جوائز دير جيست، الذي أُقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، توافد عدد كبير من نجوم الفن، بإطلالات راقية، فتألق كل نجم ونجمة على حدة بأزياء مختارة بعناية فائقة، وفي هذا الأمر نستعرض في الصور التالية، أجمل إطلالات النجوم والنجمات بحفل "دير جيست 2021".

نرمين الفقي

نرمين الفقي

عادة ما تخطف النجمة، نرمين الفقي، إليها الأنظار في أي حفل تذهب إليه، وفي حفل دير جيست، اختارت الفنانة فستان طويل، بدون أكمام، مزين بالتطريزات عند منطقة الصدر، وينسدل بستايل فضفاض إلى أسفل، مع طبقات متعددة من الكشاكش التي منحت الفستان طلة خاصة لنرمين الفقي.

نسرين طافش

نسرين طافش

حرصت النجمة نسرين طافش، على المشاركة بحفل دير جيست، بإطلالة أنيقة، فهي دائمًا ما تتصدر “التريند”، بسبب إطلالتها المميزة، فاختارت فستان أبيض اللون، ذو نقوشات بدوية باللون الأحمر، ووضعت مكياجًا هادئًا ليناسب إطلالتها الناعمة.

درة

درة

لا شك أن درة، هي نجمة كل مهرجان أو حفل، والسبب هو إطلالتها الأنيقة، التي تجيد اختيارها، فتألقت بالحفل بفستان ناعم، بستايل الأوف شولدر، ويزدحم الفستان بالتطريزات بطول الفستان، ونسقت معه تسريحة شعر ذيل الحصان، ليناسب إطلالتها.

إنجي المقدم

إنجي المقدم

خطفت النجمة إنجي المقدم، إليها الأنظار، حيث ارتدت فستان أبيض اللون، مزين بنقوشات الورود كحلية اللون، ذو فتحة جانبية عند الساق، وجاء الفستان مختلفًا، في حفل دير جيست، كما نسقت مع الفستان صندل فضي اللون، ذو كعب عالٍ.

داليا البحيري

داليا البحيري

اختارت داليا البحيري، الظهور بالحفل، بجامبسوت، بلون النبيذ، وعلى الرغم من أنه ستايل قديم بعض الشئ، إلا أنها أضفت إليه لمسة جمالة، بتنسيق حزام أسود اللون، على الخصر ليبرز رشاقتها.

أحمد سعد وزوجته

أحمد سعد وزوجته

ظهر أحمد شعد بإطلالة أنيقة، برفقة زوجته لياء البسيوني، حيث ارتدي قميص على شكل جلد النمر، الذي أضاف لمسة جديدة لشكل البدلة التقليدية، كما ارتدت زوجته علياء توب باللون الفوشيا، ونسقتمعه تنورة طويلة.

ليلى أحمد زاهر

ليلى أحمد زاهر

اختارت الفنانة ليلى أحمد زاهر بحفل دير جيست، فستان تقليدي بعض الشئ باللون الأزرق، ذو ستايل الأوف شولدر، وجعلت شعرها الطويل منسدلا، على أكتافها ليبرز جمالها.

حنان مطاوع

حنان مطاوع

ظهرت الفنانة حنان مطاوع، بفستان أنيق باللون الأبيض، ذو ستايل الأكمام الفضفاضة، ونسقت معه أقراط فضية بارزة، ووضعت مكياجًا قويًا.

يوسف الشريف وزوجته

يوسف الشريف وزوجته

تألق الفنان يوسف الشريف ببدلة زرقاء اللون مع كرافت رمادية ونسق معها ساعة ذهبية اللون، كما أطلت زوجته إنجي، بفستان أسود قصير، وجعلت شعرها الطويل منيدلًا على أكتافها بتصفيفة الويفي.

منى زكي

منى زكي

اختارت الفنانة منى زكي، فستان أنيق، باللون الأبيض، جاء قصيرًا ومزود بأكمام، واختارت تسريحة شعر ذيل الحصان، لتناسب إطلالتها.

دير جيست 2021

هو حفل فني، يكرم مجموعة من نجوم ونجمات الفن، فى نهاية كل عام، في العديد من المجالات الإعلامية والفنية، مثل التمثيل والإذاعة، والراديو وغيرها، وقد حصد عددًا كبيرًا من نجوم الفن على جوائز دير جيست في دورته الـ 18، منهم النجمة منى زكي، والنجمة درة التونسية عن دورها في مسلسل "بين السما والارض".

كما حصد دينا فؤاد الجائزة عن مسلسلها "اللي مالوش كبير"، ورانيا فريد شوقي عن دورها في مسلسل "ولاد ناس"، وشريف سلامة عن "أسود فاتح"، ونرمين الفقي عن مسلسل "النمر"، ونسرين طافش وحمادة هلال عن مسلسل "المداح"، وروجينا عن دورها في مسلسل "بنت السلطان".