السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تخطى 50 مليون جنيه.. فيلم «الإنس والنمس» لـ محمد هنيدي يواصل حصد الإيرادات

الإنس والنمس
الإنس والنمس

واصل الفنان محمد هنيدي، تحقيق نجاحا كبيرا من خلال فيلم “الإنس والنمس”، الذي طرح بالسينمات ودور العرض قبل عدة أسابيع، حيث تصدر الإيرادات لفترة كبيرة، لكن تراجع هذا الأسبوع للمركز الثاني بعد طرح فيلم “ماكو”، وحقق الفيلم أمس الجمعة 650 ألف جنيه لتصل كل إيراداته حتى اليوم 50 مليون و200 ألف جنيه، ليكون الفيلم الثاني في الموسم بالكامل من حيث الإيرادات بعد فيلم “العارف” بطولة النجم أحمد عز.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير. 

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في إحدى المصالح الحكومية يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلًا كبيرًا وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث إن الملاهي والمنزل مسكونين بالعفاريت.

محمد هنيدي الانس والنمس فيلم “الإنس والنمس” فيلم السينمات دور العرض الإيرادات ماكو فيلم “ماكو”

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وائل لطفي

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