السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان (إنفوجراف)

السيسي
السيسي

2011 كان إعلان وشهادة وفاة الدولة المصرية

 

لو حذرت فى 2011 من خطورة الهدم كانوا هيقولوا بيمثل النظام

 

بتكلم بحب شديد لانى عايز مصر قد الدنيا بكل المعايير والقيم

 

إذا تم توفير تريليون دولار سنويا حاسبوني وحاسبوا الحكومة

مرضيتش أنشف دماغي مع الأزهر في توثيق الطلاق

 

يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد

 

القانون يحظر زواج القاصر وختان الإناث.. والمجتمع لا يلتزم

 

لو إحنا مسلمين بجد فلازم نعامل المرأة باحترام

 

أقول للغرب: مش هتفرضوا ثقافتكم علينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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