أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان (إنفوجراف)
2011 كان إعلان وشهادة وفاة الدولة المصرية
لو حذرت فى 2011 من خطورة الهدم كانوا هيقولوا بيمثل النظام
بتكلم بحب شديد لانى عايز مصر قد الدنيا بكل المعايير والقيم
إذا تم توفير تريليون دولار سنويا حاسبوني وحاسبوا الحكومة
مرضيتش أنشف دماغي مع الأزهر في توثيق الطلاق
يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد
القانون يحظر زواج القاصر وختان الإناث.. والمجتمع لا يلتزم
لو إحنا مسلمين بجد فلازم نعامل المرأة باحترام
أقول للغرب: مش هتفرضوا ثقافتكم علينا