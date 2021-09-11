تحديد مسار اللانشات النيلية بالمنصورية في دراو بعد مشاجرة عائلتين (صور)

قرر أصحاب اللانشات النيلية المسئولة عن نقل المواطنين المتوجهين إلى قرية المنصورية بمركز دراو التابعة لمحافظة أسوان، عدم التوجه إلى نجع القوز مكان المشاجرة، التي لقي مصرعه إثرها عدد من الأشخاص، حيث كان هناك اتجاهين لسير اللانش.

لانشات قرية المنصورية

جاء ذلك في إطار مواساة العائلات بالنجع في كربهم، وحزنًا على رفاقهم الذين توفي أيضًا، بالإضافة إلى التواجد الأمني الكثيف الموجود داخل نجع القوز وخاصة ناحية النيل، حيث أن بيوت أحد العائلات التي وقعت معها المشاجرة تقع في هذه الجهة.

لانشات قرية المنصورية

وحرص أصحاب اللانشات النيلية السير في اتجاه واحد فقط لتوصيل الأهالي المتوجهين إلي مدخل قرية المنصورية، وبعدها يستقلوا التكاتك المتجه إلى النجع المقيمين به.

واتشحت قرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، بالسواد اليوم، نظرًا لمقتل 4 أشخاص من العائلتين، وعدد من المصابين الذين مازالوا يتلقون العلاج، أثر خلافات بين أثنين من أبناء العائلتين، ما أدى إلى اشتعال منازل وإصابات متعددة للأشخاص، إثر إطلاق النيران بطريقة مرعبة.

لانشات قرية المنصورية

وشهد نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، الخميس، مشاجرة بالاعيرة النارية بين عائلتين داخل القرية، بسبب مشادة كلامية بين 2 من أبناء العائلتين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بطلق ناري.

كما شهد نجع القوز بقرية المنصورية إشعال النيران بعدد من المنازل الموجودة داخل القرية، أثر المشاجرة الواقعة بين العائلتين.

لانشات قرية المنصورية

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة دراو يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلة حماد، وقبيلة الحمداب، بنجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع للمحافظة، أثر مشادة كلامية بين 2 من أبناء العائلتين، ما أدى إلى إطلاق العائلتين الأعيرة النارية و وقوع إصابات من العائلتين، بالإضافة إلى عائلة منهم النيران بعدد من المنازل التابعة للعائلة الأخرى.

لانشات قرية المنصورية

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية إعادة الهدوء مرة أخرى للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتعرف على الأسباب وراءها، كما توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتلف منازل أخرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالهم.