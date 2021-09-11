السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

11 سبتمبر.. الحدث الذى تغير بعده العالم (إنفوجراف)

11 سبتمبر
11 سبتمبر

تمر اليوم الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر التي هزت العالم أجمع، وراح ضحيتها الآلاف، خطط لها تنظيم القاعدة الإرهابى، وعلى إثرها دخلت الولايات المتحدة الأمريكية أفغانستان بهدف القضاء على تنظيم القاعدة الإرهابى.

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تفاصيل يوم الحادث الإرهابى كانت كالاتى..

  • وقع الحادث يوم 11 سبتمبر.
  • ضربت طائرتان البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في نيويورك.
  • اصطدمت الطائرة الأولى بالبرج الشمالي في الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي.
  • واصطدمت الطائرة الثانية بالبرج الجنوبي الساعة 9:03 بالتوقيت المحلي.
  • بعد أقل من ساعتين انهار كلا البرجين المكونين من 110 طوابق متسببين بسحابة ضخمة من الغبار.
  • في الساعة 09:37 دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية خارج العاصمة واشنطن.
  • تحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا في الساعة 10:03 بعد أن قاوم الركاب الخاطفين وسيطروا عليهم.
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إجمالي عدد الضحايا جراء الحادث..

  • بلغ إجمالي عدد ضحايا الهجمات 2977 شخصًا .
  • قتل جميع ركاب وطواقم الطائرات الأربع وعددهم 246.
  • وقتل في البرجين فقط قتل 2606 أشخاص مباشرة أو فيما بعد متأثرين بإصابتهم.
  • وقتل في مبنى البنتاجون قتل 125 شخصًا.
  • أصغر ضحية كانت كريستين لي هانسون التي كانت تبلغ من العمر عامين.
  • الضحايا ينتمون لـ 77 دولة وفقدت مدينة نيويورك 441 فردًا من طواقم الإنقاذ.
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من وقف وراء الهجوم وخطط له..

  • تنظيم "القاعدة" خططت للهجمات انطلاقًا من أفغانستان بقيادة أسامة بن لادن.
  • نفذ 19 شخصًا عمليات خطف الطائرات وتوزعوا على أربع مجموعات .
  • وضمت كل مجموعة شخصًا تلقى التدريب على قيادة الطائرات في مدارس طيران في الولايات المتحدة.
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رد الولايات المتحدة..

  • قاد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عملية لدخول أفغانستان للقضاء على تنظيم القاعدة ولإلقاء القبض على بن لادن.
  • عقب عشرة أعوام على الهجمات تمكنت القوات الأمريكية من قتل بن لادن في باكستان.
  • قبضت على المتهم بالتخطيط خالد شيخ محمد، في باكستان في عام 2003 وهو قيد الاحتجاز في معسكر جوانتانامو.
هجوم 11 سبتمبر الولايات المتحدة أفغانستان تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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