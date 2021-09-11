السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجمع الإعلام بالوادي الجديد يعقد ندوات حول «فعالية لقاح كورونا»

مجمع الإعلام بالوادي
مجمع الإعلام بالوادي الجديد

 يواصل مجمع الإعلام في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عقد ندوات توعية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان للرد على الشائعات وتوضيح الحقائق حول جدوي اللقاح وفاعليته.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا للوقاية والحد من الإصابة بالتزامن مع الموجة الرابعة.

وشددت مديرية الصحة بالمحافظة بإلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة وعدم التجمعات في الأماكن المغلقة للوقاية من فيروس كورونا بالتزامن مع الموجة الرابعة من الإصابات.

وجه الزملوط، بتكثيف المتابعة الالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد الكبرى، للوقاية من الفيروس، مهيبًا بجميع المواطنين سرعة تلقي اللقاح والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية بقري المحافظة وذلك للكشف على المواطنين بالمجان، وذلك فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة على تنفيذ قافلتين طبيتين بالمجان لقري عزب القصر وقري الجديدة لمدة 4 أيام فى التخصصات التالية:-
جراحة - باطنة - اطفال - نسا وولاده - اسنان - تنظيم أسره. - مسالك - عظام - جلدية، مؤكدا أن الكشف والفحوصات والتحاليل والأشعة والعلاج بالمجان

وأكد مدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة الداخلة أنه تم الكشف على عدد 609 حالة بقافلة قرية عزب القصر وعدد 755 حالة بقافلة قرية الجديدة

أشار وكيل وزارة الصحه بالوادي الجديد، إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.

 

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مجمع الإعلام الوادي الجديد ندوات التوعية مديرية الصحة الشائعات توضيح الحقائق اللقاح فيروس كورونا الموجة الرابعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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