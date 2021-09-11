«حفروا قبورهم بأيديهم».. حكايات ضحايا هوس التنقيب عن الآثار

هوس التنقيب عن الآثار.. يصيب العديد من الحالمين بالثراء السريع الذين ينخدعون بفكرة التنقيب عن الأثار ويحولون منازلهم إلى وكر للحفر طامحين في العثور على الكنز المدفون، منساقين وراء الدجالين حتى يصلوا لغايتهم فتكون نهايتهم الموت أسفل سراديب تحولت إلى قبور حفروها بأيديهم.

انهيار عامل على حفرة آثار.. وخطيبته كشفت الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغ بتغيب عامل عن منزله، وتبين أنه أثناء تنقيبه عن الآثار انهارت حفرة عليه، في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بغياب شقيقه عقب خروجه من مسكنه وغلق هاتفه المحمول.

وبسؤال خطيبة المتغيب قررت بأنها تواصلت مع المتغيب هاتفياً بتاريخ غيابه وأخبرها بتوجهه لمقابلة أحد معارفه أمكن تحديده، وتبين أنه صاحب مصنع كائن بمحافظة الشرقية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

أعمال حفر وتنقيب عن الآثار

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الأخير يقوم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالمصنع ملكه المشار إليه بالاشتراك مع المتغيب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبمواجهته أقر بقيامه والمتغيب بالتنقيب عن الآثار داخل المصنع ملكه منذ عام بالاشتراك مع نجل عم المتغيب، وأثناء قيام المتغيب بأعمال التنقيب داخل الحفرة والتى يبلغ عمقها 14 متر تقريباً إنهارت عليه، فقام بإضرام النيران بملابسه وإلقائها وجميع متعلقاته داخل الحفرة وتمكن من ردم الحفرة على المتغيب خشية ضبطه وتعرضه للمسائلة القانونية وذلك بعلم نجل عمه بالواقعة .

و أمكن ضبط نجل عم المتوفى سالف الذكر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

وفاة عامل اختناقًا أثناء نزله حفرة تنقيب عن الآثار

وفي محافظة بني سويف لقي عامل مصرعه خنقًا إثر نزوله في حفرة تم صنعها بغرض التنقيب عن الآثار في منزل.

وكشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة «عامل»، ملقاة ووجود سحجات متفرقة بالجسم.

توصلت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف إلى أن المتوفى كان يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف ملك «سائق» بالاشتراك مع 6 أشخاص.

وعقب قيامهم بالحفر قام المتوفى وآخر بالنزول داخل الحفرة مما أدى لاختناقهما ووفاتهما فقام الباقون بإخراجهما من الحفرة مما أدى لحدوث إصابة المتوفيين بسحجات فقام شقيق المتوفى بنقل جثة شقيقه إلى منزلهما، كما قام اثنان من المتهمين بنقل جثة الآخر، وتركها بمكان العثور.

تم استهداف وضبط المتهمين، والأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة .

انهيار منزل على عاملين بسبب الآثار

لقي عاملان مصرعهما، إثر تنقيبهما عن الآثار داخل منزل انهار عليهما أثناء حفر حفرة في دندرة في قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بورود بلاغ من مجلس مدينة قنا بوقوع حادث انهيار بئر أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر الجبل بين الدير الغربي وقرية دندرة، في منزل ملك محمد.س.م.

وأسفر ذلك عن وفاة مواطنين وتم استخراج الجثة الاولي باسم "عز. ع"، 32 عاما، وجارِ استخراج الجثة الثانية بمعرفة رجال الحماية المدنية والشرطة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

مصرع سيدة وإصابة عامل في الهرم

وفي منطقة الهرم، تضرر عامل وتوفيت حماته نتيجة انهيار حفرة عليهما، أثناء محاولتهما التنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم، بالجيزة.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بإصابة عامل ومصرع ربة منزل داخل عقار بالهرم، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال تنقيب عامل ووالدة زوجته عن الآثار، انهارت الحفرة عليهما ما أسفر عن إصابته ومصرعها.

وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثة، ونقل المصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.