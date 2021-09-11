الشيخ عويضة عثمان يوضح حكم الشرع في هروب الفتاة بعد كتب كتابها

ورد سؤالا إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر برنامج «الدنيا بخير» المذاع على قناة المحور، من سائلة تقول: بعد كتب كتابي هربت من البيت وذهبت عند صديقتي، وتسببت في مشاكل كثيرة لعائلتي وذلك بعد أن وصلنى لمرحلة إني مش قادرة أكمل معاه، بسبب كلامه على أهلى، ووالدى لم يكلمنى منذ ما حدث، ما حكم الشرع في ذلك؟ حيث ورد قائًلا:" لا يجوز للفتاة أن تترك بيت أهلها وتجلس عند صديقتها، لخوف الأهل عليها، ومهما حدث من خلافات لا تترك البت بيت أبيها، وهذا ثابت ولا يتغير.

وتابع الشيخ عويضة أن إنهاء الحياة الزوجية بسبب كلمة أو كلام فهذا شئ خطأ، ولابد من الصبر على تحمل الكلام، فكتب الكتاب فهذه خطوة جدية وإقبال على الزواج، وهذا تشويش، ولابد أن نتريث في الأمر.

وأوضح الشيخ عويضة أن على السائلة أن تذهب إلى والدها ووالدتها وتطلب منهم أن يسامحوها على ما حدث منها ولا تفعل ذلك أبدا ، وتلجأ لله أن يخفف عنها.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.