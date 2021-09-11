رئيس «مياه قنا» يزور نجع النوافلة بعد شكوى المواطنين

زار المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، قرية منطقة النوافلة بقرية أولاد عمرو بعد شكوى الأهالى من وجود مياه بالشوارع وداخل المنازل، ومتابعة حل الشكوى يرافقه لجنة من إدارة القياسات والفاقد والمعمل والتشغيل والصيانة لمعرفة سبب ظهور تلك المياه وتحليلها لمعرفة إن كانت ناتجة من تسريب بمواسير مياه الشرب أو مياه جوفية.

وقال رئيس مياه قنا، أنه بعد التحليل المبدئى للمياه تبين أن بها صرف صحى قد تكون ناتجة عن الطرنشات الخاصة بالأهالى، حيث أن المنطقة لا تزال غير مخدومة بالصرف الصحى.

ووجه بكشف الخط فى إحدى الشوارع المتضررة وتغييره بخط جديد لإنهاء تلك المشكلة.