السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «مياه قنا» يزور نجع النوافلة بعد شكوى المواطنين

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

زار المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، قرية منطقة النوافلة بقرية أولاد عمرو بعد شكوى الأهالى من وجود مياه بالشوارع وداخل المنازل، ومتابعة حل الشكوى يرافقه لجنة من إدارة القياسات والفاقد والمعمل والتشغيل والصيانة لمعرفة سبب ظهور تلك المياه وتحليلها لمعرفة إن كانت ناتجة من تسريب بمواسير مياه الشرب أو مياه جوفية.

وقال رئيس مياه قنا، أنه بعد التحليل المبدئى للمياه تبين أن بها صرف صحى قد تكون ناتجة عن الطرنشات الخاصة بالأهالى، حيث أن المنطقة لا تزال غير مخدومة بالصرف الصحى.

ووجه بكشف الخط فى إحدى الشوارع المتضررة وتغييره بخط جديد لإنهاء تلك المشكلة.

مياه جوفية صرف بدء شكل مياه الشرب والصرف الصحي ألم بين شكوى سير سبب منطقة تغيير شركة متابعة

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